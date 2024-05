Andreia Sadi recorda início em cobertura política: Tive que me masculinizar

Andreia Sadi, 37, falou sobre a dificuldade de se destacar enquanto mulher na cobertura jornalística de política e sociedade, espaço comumente dominado por homens.

O que aconteceu

A jornalista conta que acabou naturalmente 'masculinizando-se' numa tentativa de impor respeito neste âmbito profissional. "Sempre ficava pensando em como deveria ir vestida para fazer uma cobertura. Eu era jovem demais, e chegar a Brasília muito garota naquele ambiente de pessoas mais experientes na política… Isso me colocava em teste o tempo todo. Foi minha arma e meu escudo. Tive que me masculinizar no sentido tradicional que a gente conhece: usava calça, tirava brinco, prendia o cabelo… Achava que era a única mulher naquela cobertura, e eu queria ser respeitada. Nenhum homem devia pensar em nada daquilo", contou ela, durante participação no Power Trip Summit - reunião de grandes lideranças femininas promovida pela revista Marie Claire em Belo Horizonte (MG).

Após muito tempo emulando colegas que tinha como referência, Sadi decidiu passar a narrar os fatos que cobria como se estivesse em uma conversa informal - o que a ajudou a cair nas graças do público. "As pessoas começaram a se identificar. A intenção da política é de que as pessoas não a entendam. Meu propósito sempre foi o contrário de ser professoral, mas de aproximar, porque é da nossa conta o que está acontecendo em Brasília. Se você não entender, não tem como participar."