Ana Maria Braga comemora 40 anos do filho: 'Orgulho de ser mãe desse cara'

A apresentadora também destacou que toda a trajetória contribuiu para ele ser quem é hoje. "Quando olho para trás e lembro de você pequenininho, com aquelas bochechas gordinhas, sempre do meu lado, e agora vejo o homem maravilhoso em que você se transformou, eu apenas digo: valeu a pena! Valeu a pena todo o sacrifício e todas as lágrimas que derramamos juntos".

Ela também descreveu o que deseja para o filho nessa nova década. "Que a vida seja sempre doce e gentil com você, meu filho muito amado. Eu te amo de todo o coração", finalizou.

Neste fim de semana, a apresentadora também postou uma foto ao lado do namorado, Fábio Arruda, 53. Os dois fizeram uma aparição no show do tenor italiano Andrea Bocelli na capital paulista, no estádio Allianz Parque, no sábado (25).