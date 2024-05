Novela com Regina Duarte proibida pela censura é resgatada pelo Globoplay

Enquanto Pedro (Juca de Oliveira) foi criado por sua tia Nara (Neuza Amaral), no sertão do Mato Grosso, Diogo (Jardel Filho) viveu no Rio de Janeiro e foi educado como filho pelo engenheiro Heitor Gonzaga (Jaime Barcelos). A partir do reencontro desses dois jovens, "Fogo Sobre Terra" pretende discutir as diferenças entre o urbano e o rural.

A novela conta ainda com Regina Duarte vivendo Bárbara, jovem filha de Nara e Heitor, que foi criada pelo pai na cidade grande. Ao conhecer Pedro se apaixona perdidamente. Ela é vítima de cegueira psicológica, que a controla quando não consegue lidar com uma crise nervosa.

Bárbara (Regina Duarte) em 'Fogo Sobre Terra' Imagem: Acervo/Globo

Proibida pela censura

"Fogo Sobre Terra" foi proibida pela censura federal da época. Um ano antes de sua exibição original, que aconteceu em 1974, a sinopse da trama foi vetada pelos militares.

Por causa disso, a autora Janete Clair precisou fazer várias alterações para que a novela conseguisse ir ao ar. Em uma das mudanças, a roteirista precisou cancelar uma cena em que Pedro Azulão convoca os cidadãos a pegar em armas para defender a cidade que estava prestes a ser destruída.