Música e memórias: Como Bocelli ecoa nos corações dos fãs brasileiros?

Estela Maris e o filho no show do Andrea Bocelli Imagem: Bruna Gavioli/ UOL

A noite não era apenas de celebração da turnê, muitas mamães aproveitaram a noite para usufruir do presente em comemoração da data. De Curitiba, Estela Maris foi presenteada pelo filho para realizar o sonho de ver seu ídolo de perto. "Eu sou de Curitiba, meu filho mora em São Paulo e me trouxe pois eu canto em um coral. Fazemos várias apresentações e as músicas do Bocelli sempre estão no nosso repertório. Estou emocionada! É tudo muito lindo."

Qual o segredo da popularidade da música de Bocelli?

A nossa reportagem conversou com diversos fãs que destacaram que, além da voz que toca o coração, o tenor populariza o gênero ao fazer parcerias com artistas do mundo todo que "são diferentes mas se complementam e fazem o feat perfeito". Como o caso da parceria de longa data com a Sandy.

Para Ana Paula Fagundes, a maneira como a voz deles se equaliza é impressionante. "É um feat diferente, mas que dá tão certo. É algo que te conquista e você gosta de ouvir."

Ana Paula Fagundes e Roberta Colucci no show do Andrea Bocelli Imagem: Bruna Gavioli/ UOL

Ana veio com sua amiga Roberta Colucci e disse que a ideia inicial era ver o feat com a cantora e ficaram surpresas com o resultado. "Sandy evoluiu e amadureceu muito. Ela ainda vai muito longe, vai levar a música brasileira para o mundo", completou.