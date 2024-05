Com Sandy e o filho Matteo, Bocelli transforma SP em ópera a céu aberto

No palco dos seus 30 anos de carreira, Andrea Bocelli é uma sinfonia de emoção, carisma e talento, uma voz que transcende o tempo e que tocou os corações de quem teve o privilégio de estar no Allianz Parque, em São Paulo, na noite de sábado (25). A sensação do público foi a de ter sido transportado para uma sala de ópera a céu aberto.

"É incrível, depois de muito tempo estar em São Paulo. Eu gosto muito daqui", revelou o tenor, que encerra a turnê na capital paulista neste domingo (26).

A apresentação teve início com a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo tocando o hino brasileiro em homenagem às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O momento emocionou o público e preparou para a entrada triunfal do tenor italiano, que abriu o show com a ária "La Donna È Mobile", de Giuseppe Verdi.