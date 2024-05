Gloria Groove: 'Importante ter uma drag queen abrindo portas no pagode'

Fãs podem esperar uma grande turnê no estilo Tardezinha ou Numanice? "Gloria Groove espera que sim. "Isso é um sonho meu, é claro que eu quero que Serenata da GG venha se tornar um lugar, uma situação, um evento pra gente frequentar. Bom, eu criei pra ser algo grandioso e grandioso será. Quero experimentar e curtir cada fase desse projeto. Quem sabe lá pro volume 3 ou 4, a gente já não tá no [evento] Serenata."

No TIM Music Rio, a drag queen preparou o show Noites de Gloria, passando por várias fases da carreira.* "É uma honra trazer Noites de Glória para a Praia de Copacabana pela segunda vez, acredito que hoje eu vou estar um pouco menos nervosa do que no dia do Reveillon. E é uma honra contribuir com esse evento que já abriu tantas portas para mim".

Como foi a apresentação

O show Noites de Gloria está na estrada há meses e já foi apresentado no Rio de Janeiro em outroa dois momentos — Reveillon e Festival Universo Spanta. Dessa vez, GG trouxe uma novidade: "Nosso Primeiro Beijo", faixa que vai estar no "Serenata da GG".

O show começou destacando os vocais da drag queen com arranjos que aludem ao R&B norte-americano. Na sequência, passou por hits do "Leidy Leste", o álbum de maior sucesso de sua carreira, até chegar no funk do "Futuro Fluxo" — disco menos prestigiado na setlist.

Em pouco mais de uma hora, Gloria transformou as areias molhadas da praia de Copacabana em uma grande pista de dança ao mesclar pop, funk e fritação.