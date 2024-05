Rio 20°: tributo a Beth Carvalho no Tim Music atrai famílias e público 40+

Perto das 17h, um público ainda tímido se agrupava na frente do palco que ocupa das areias de Copacabana para assistir homenagem a Beth Carvalho, com Diogo Nogueira, Marvvila e Roberta Sá, no TIM Music Rio.

O que aconteceu

Tatiana Victoria (no centro) ao lado da familia nas areias de Copacabana durante o Tim Music Imagem: Filipe Pavão/ UOL

Nem a chuva, nem o frio - termômetros marcavam pouco mais de 20° - desanimou a empresária Tatiana Victoria, 40, que trouxe a familiar especialmente para curtir a homenagem à Beth Carvalho. "Moro em Saquarema, meu filho estuda aqui no Rio e a gente sempre vem. Viemos para curtir o show em homenagem a Beth. Da pra curtir mesmo com chuva. Meu filho também gosta da Gloria Groove."