Não teve temperatura baixa e chuva que impediu famosos de irem para os shows do último dia de Nômade Festival, neste domingo (26), no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. Baco Exu do Blues, Marina Sena, Maria Rita, Urias, Maria Gadú, Rico Dalasam, DJ Getúlio Abelha e Samba de Dandara fizeram espetáculos na capital paulistana. Confira os famosos que passaram pelo festival:

Titi Müller curte segundo dia de Festival Nômade Imagem: Araújo/ Agnews