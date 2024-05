Angélica usa 'brinquedinhos' eróticos com Huck: 'Intimidade melhora o sexo'

Celebração dos 20 anos de casamento: "Queria fazer outro casamento, mas estou com preguiça (risos). Estava tão grávida quando me casei (em 2004) que não curti tanto a festa. A vontade de fazer a renovação de votos é enorme, estamos negociando isso. Seria uma celebração só para os íntimos, meus filhos entrando com a gente e eu, vestida de noiva. Numa praia na Bahia. Quem sabe?"

Precisa existir a vontade de estar junto. Eu e Luciano acreditamos na coisa da família e nos mesmos objetivos de vida a longo prazo. Temos projetos juntos. E respeito, que é o mínimo. Depois de um tempo, por mais que tenha a coisa do tesão, prevalece a amizade. O dia a dia requer muito isso porque não é sempre que a libido está lá em cima. O frio na barriga vai e vem.

Sexo: "Sempre teve espaço grande. Aí vieram os filhos e a energia vital se voltou para a maternidade. Agora que eles cresceram, passamos a olhar um para o outro de novo. Usamos brinquedinhos eróticos. A intimidade faz com que o sexo fique melhor. Diria que ocupa 60%, hoje".

Não monogamia: "Não [pensamos em deixar de ser monogâmicos]. Mas a gente fala sobre isso, temos amigos que são. Porém, dois desses casais adeptos da não monogamia não deram certo e os exemplos ficaram esquisitos".

Perdoar traição: "Dependendo do que fosse, sim. 'Tenho outra família há 20 anos'. Isso seria bem difícil de perdoar. 'Tive uma situação com outra pessoa'. Pode ser que perdoasse, mas nunca vivi uma situação assim. Já o Luciano, não sei se conseguiria (perdoar), acho que não".

Impacto do acidente de avião: "Quando se vive um trauma, isso fica no DNA. Tive crises de pânico que curei com meditação, respiração, ioga e reforço na terapia. Em paralelo, vivi a avalanche dos 40 anos, em que os filhos crescem, casamentos longevos ficam mornos e surge o questionamento profissional. Acabei renascendo como mulher, mãe e profissional. Foi na dor? Sim, mas soube o que fazer com ela".