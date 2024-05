Mesmo com chuva, Ana Frango Elétrico anima festival Doce Maravilha, no Rio

Com um dos álbuns mais elogiados de 2023, o "Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua", Ana Frango Elétrico reuniu centenas de pessoas na tarde deste domingo (26) no palco principal do festival Doce Maravilha, no Rio de Janeiro.

Apesar da chuva, Ana contagiou com seu som nostálgico e suas letras modernas. O repertório também trouxe 'Insista em mim', feita em dueto com Bruno Berle.