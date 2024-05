Ela tem 60 anos e disputa Miss Argentina: quem é Alejandra Rodríguez

O básico é ter uma vida saudável, se alimentar bem, fazer atividades físicas. Cuidados normais, nada de muito extraordinário. E um pouco de genética, claro.

Alejandra Rodríguez ao Arriba Argentinos

Sobre rotina e hobbies, a página do Miss Buenos Aires no Instagram detalhou: "Ela gosta de natureza, de sol, de tranquilidade, de sentar em frente ao mar e ouvir o som das ondas, meditar, dos animais — ela acredita que temos muito o que aprender com eles".

Miss Buenos Aires

Alejandra Marisa Rodríguez se tornou a primeira mulher a vencer o concurso Miss Buenos Aires aos 60 anos de idade. A vitória dela é um marco, já que desde 1958 o regulamento do concurso limitava a idade das misses entre 18 e 28 anos. Atualmente, com as novas regras, o único requisito do concurso é ser maior de idade.

Estamos inaugurando uma nova etapa em que a mulher não é só a beleza física, mas sim um outro conjunto de valores. É muito importante o que está acontecendo.

Alejandra Marisa Rodríguez

Possibilidade de fazer mais história. Caso vença o Miss Universo Argentina, ela se credenciará para concorrer ao lado de mulheres de todo o mundo.