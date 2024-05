Preta Gil comemora crescimento do cabelo: 'Ficando forte'

Apesar da novidade, a artista afirmou que vai continuar usando apliques: "Não consigo [ficar com o cabelo curto]. Eu sou leonina, gosto de juba!"

Preta anunciou sua vitória contra o câncer em dezembro do ano passado: "Venci essa batalha junto com a ajuda de Deus, dos meus orixás, das minhas santinhas, do amor de vocês, da minha família e a competência irreparável dos médicos."