Ex-Raimundos diz que ele e esposa sofreram abusos de pastores em igreja

Rodolfo disse que ele foi acusado por pastores de ter uma dívida com o selo musical da igreja, mas que conseguiu comprovar sua inocência. "Minha esposa foi chamada de Jezabel para baixo, fui acusado de uma dívida com o selo musical da igreja (o que através de uma prestação de contas foi comprovado que eu não devia nada), tudo isso, talvez com o intuito de se preservar e manter esse sistema funcionando. A situação se tornou insustentável diante dos escândalos que vieram à tona nos últimos dias".

O artista afirmou se entristecer por essa situação da Bola de Neve. "Fico muito triste com tudo que está acontecendo, pois, mais uma vez, homens em nome de Jesus, O representam mal. Oro pelas pessoas que de alguma forma foram feridas, para que elas guardem a fé. Também peço perdão àqueles que de alguma forma possam ter sido influenciados por mim, diretamente ou indiretamente, a se submeter a uma liderança como essa".

Em nota, a Igreja Bola de Neve lamentou a fala de Rodolfo e afirmou que sempre trabalhou de forma "transparente e honesta". Veja o comunicado na íntegra:

A Igreja Bola de Neve lamenta profundamente o descontentamento e a repercussão de notícias e matérias nas mídias sociais que expõem o desagrado de pessoas que já frequentaram a instituição.

Ao longo dos 25 anos de atuação do ministério e com mais de 500 igrejas espalhadas no Brasil e ono mundo, os trabalhos sempre foram feitos em uma conduta transparente e honesta para que o resultado final fosse a transformação da sociedade.

O coração e as obras de todos continuam iguais> servir a Deus e à comunidade da melhor forma possível.