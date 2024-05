MC Mari pode interferir em terceira Zona de Risco com poder do Faro

MC Mari pode interferir na terceira Zona de Risco de A Grande Conquista 2 (Record). A segunda eliminada participa do quadro "A Conquista do Poder" do programa Hora do Faro neste domingo (26).

O que aconteceu

Conforme a emissora divulgou, a ex-participante pode mudar o rumo da próxima berlinda. No programa, ela enfrenta um desafio que vale um prêmio em dinheiro e um poder — que vai impactar a Zona de Risco.