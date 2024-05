Roque recebe alta de hospital e volta para casa: 'Agora é só cuidar'

Gonçalo Roque, 87, recebeu alta do Hospital Santa Elisa, em Jundiaí (SP), onde estava internado desde o último sábado.

O que aconteceu

Janilda Nogueira, esposa do diretor de auditório do SBT, compartilhou a boa nova no Instagram, junto de um vídeo com o marido dentro do carro. "Gente, estamos indo para casa. Roque está super bem, está 100%. Graças a Deus não precisou operar, agora é só cuidar em casa com o remédio que os médicos receitaram."

Nos comentários do post, os fãs do diretor celebraram a recuperação. "Graças a Deus Roque está bem. Estava em oração", felicitou-o um internauta. "Que Deus e Nossa Senhora continuem abençoando. Boa recuperação", desejou outro.