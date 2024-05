Luciana Gimenez vai ao show do Rolling Stones assistir Mick Jagger

Luciana Gimenez, 54, viajou a Nova York, nos Estados Unidos, para comemorar o aniversário e a formatura do filho mais velho, Lucas Jagger, 25. A apresentadora reencontrou o pai do herdeiro, Mick Jagger, 80, com quem tem uma ótima relação.

O que aconteceu

Após celebrarem a colação de grau do jovem, a apresentadora curtiu um show dos Rolling Stones na madrugada de hoje.

A apresentação aconteceu no MetLife Stadium, no estádio de futebol americano do New York Jets e do New York Giants.