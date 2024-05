Guipa quer se resolver com Brenno: 'Não gosto de ambiente pesado'

Guipa revelou na manhã de hoje (24) que pretende "resolver a parada" com Brenno em A Grande Conquista 2 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em conversa na cozinha, Guipa pediu para Hideo conversar com Brenno e dizer que ele quer conversar com o Conquisteiro. "De homem para homem Tenho minhas dores, ele tem as deles, mas é um cara que sempre gostei. Independente de voto, ele pode votar em mim, é porque eu não gosto de ambiente pesado", disse.