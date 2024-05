Gordão da XJ perde 30kg dos 339 para fazer bariátrica e ganhar casa

Como funciona: pelos primeiros 30 quilos perdidos foi estipulada uma meta e um prêmio.

Se ele conseguisse eliminar a meta em dois meses o peso inicial, ele receberia de presente um Porsche e o objetivo foi atingido.

Desabafo: "Deus sabe o quanto não foi fácil minha vida. Perdi minha mãe aos 15 anos, sou o único que trabalha na família e sabe como já fui humilhado".

Na 8ª série, Gordão da XJ, largou o colégio por conta do bullying: "Eu nunca fui triste com meu corpo, sempre me amei do jeito que sou. Já chorei, sim, não vou mentir. Só que hoje preciso ter saúde e qualidade de vida. Estou ganhando um dinheirinho e quero emagrecer para fazer as coisas. Não posso fazer uma viagem internacional porque não caibo no banheiro do avião".

Gordão da XJ, agora, precisa perder mais 30 quilos em dois meses.

Após eliminar os 60, ele poderá passar pela cirurgia e ganhará uma casa com piscina e churrasqueira.