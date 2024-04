Piovani diz que Neymar não é exemplo: 'Mais Cristiano Ronaldo menos Neymar'

Em seguida, Luana afirmou que é preciso "mais Cristiano Ronaldo, menos Neymar e menos Daniel Alves" como ídolo. Ela também afirmou que não desmerece o talento de Neymar, que é amigo pessoal de seu ex-marido, Pedro Scooby, e a quem ela também conhece. Porém, a famosa ressaltou que a conduta do atacante seria incompatível com o projeto social que ele fundou, o Instituto Neymar Jr, por isso não deve ser considerado "um bom exemplo".

Sem desmerecer o talento do Neymar que eu o conheço pessoalmente, ele é amigo do pai dos meus filhos, ele tem um trabalho muito bonito na instituição dele, que eu conheço, inclusive já prestigiei e aplaudo, mas a atitude dele como cidadão e como homem não condiz com o projeto social dele, então não há muita identificação. A palavra tem que condizer com a atitude. Não adianta você ter um projeto social lindo, mas que não condiz com as suas atitudes como ser humano. Então na verdade é o dinheiro dele que está fazendo bem para aquelas crianças todas que ajudam, mas ele não é um bom exemplo.

-- Luana Piovani