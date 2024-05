Hideo vence prova e aposta em de Albú como Dono: 'Movimentar o jogo'

Como justificativa, indicou que queria saber mais detalhes do jogo "do outro lado". Também salientou que esperava movimentar a casa com a escolha.

A Grande Conquista: Participantes na 3ª prova da Troca de Poder Imagem: Reprodução/PlayPlus

Prova da Troca de Poder

Para a dinâmica, os participantes se dividiram em grupos, formados por sorteio. Hadad, Kaio e Lucas de Albú não puderam competir e 15 Conquisteiros disputaram a prova.

Hadad e Kaio ficaram de fora por serem os últimos Donos. Já de Albú, não concorreu porque tirou uma bolacha especial que o impediu de participar da Troca de Poder. Na prova, os três atuavam como lançadores de dados.

O trio precisava jogar os dados, que apontavam quem prosseguiria no tabuleiro. Quem chegasse ao final do tabuleiro, disputava a última etapa.