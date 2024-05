Polícia prende mãe de Sean Kingston ao invadir casa do cantor, diz site

A polícia prendeu a mãe de Sean Kingston ao invadir a casa do cantor, na manhã desta quinta-feira (23), no sul da Flórida, nos Estados Unidos, de acordo com o site Page Six.

O que aconteceu

Janice Turner, 61, foi levada e está sob custódia sob numerosas acusações de fraude e roubo. O Gabinete do Xerife do Condado de Broward disse que a investigação começou na própria quinta-feira e levou os policiais até a residência do cantor. "Esta investigação está ativa e contínua", disse ele.

O cantor não estava na residência no momento da prisão da mãe. Em seu Instagram, ele contou que havia feito um show em Los Angeles nesta quarta-feira (22) à noite e seguiria para Las Vegas.