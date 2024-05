Parada do Orgulho LGBT+ 2024 terá Pabllo Vittar e Banda Uó; veja atrações

Em uma mudança em relação aos anos anteriores, a Parada 2024 irá sair pelo lado ímpar da Avenida Paulista, por causa das obras do metrô.

A Parada do Orgulho LGBT+, que saiu às ruas pela primeira vez em 1997, hoje é considerada a maior do mundo. A APOLGBT-SP é a associação responsável pela organização do evento.

Edição 2023 reuniu 3 milhões de pessoas, segundo estimativa divulgada pela ONG. No ano anterior, o evento recebeu cerca de 4 milhões. No ano passado, a parada foi marcada pela presença de autoridades e defesa do tema: "Políticas Sociais para LGBT+ - Queremos por inteiro e não pela metade".