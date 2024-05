Parada do Orgulho LGBT+ quer ressignificar verde e amarelo em 2024

A 28ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo quer ressignificar o uso das cores verde e amarelo, que ao longo da última década foram associadas à direita, ao ocupar a Avenida Paulista no próximo dia 2 de junho.

A inspiração veio do show da Madonna, no início do mês, quando a rainha do pop e a cantora Pabllo Vittar dividiram o palco usando as cores da bandeira nacional. A drag queen, inclusive, será uma das atrações da Parada, ao lado de Glória Groove, Banda Uó e mais artistas.

O tema "Basta de Negligência e Retrocesso no Legislativo" dá o tom político do evento. Segundo os organizadores, ele é um convite para o público refletir sobre a importância do "voto consciente" e a busca por representantes preocupados com a diversidade.