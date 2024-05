Em tratamento contra câncer, mãe de Kevinho faz carta aberta ao filho

Sueli Azevedo, mãe de Kevinho, 25, usou suas redes sociais para compartilhar uma carta aberta que fez para o filho.

O que aconteceu

O cantor havia pausado a carreira para cuidar da mãe enquanto ela fazia tratamento contra um câncer de mama.

Fortaleceu: "Kevinho, tudo o que eu escrever sobre você será muito pouco diante do filho abençoado que Deus me deu. Pausou a carreira e falou que até abandonaria para estar ao meu lado. [Pausou] TV, propaganda, tudo por mim. Me fortaleceu o tempo todo para eu não desanimar e nem fraquejar, segurando minha mão, me dando seu ombro amigo e até fazendo uma música para mim que quase morro de emoção".