'Pacto com diabo' e racismo: novela polêmica da Globo será reprisada na TV

Mas a grande repercussão ficou com os personagens Sônia (Zezé Motta) e Cláudio (Marcos Paulo). A jovem arquiteta sofre racismo por namorar com o herdeiro de Alfredo Fraga Dantas (Hugo Carvana), rico empresário do Rio de Janeiro.

O casal termina o namoro, mas uma tragédia cruza o caminho de Sônia com a família novamente. Alfredo sofre um grave acidente e precisa passar por uma transfusão de sangue para sobreviver. Apenas a arquiteta tem o tipo sanguíneo que ele precisa e faz a doação para salvá-lo.

'Corpo a Corpo' substituirá 'Direito de Amar' na faixa das 14h40. A novela foi vendida para vários países, como Argentina, Bolívia, Bulgária, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, Espanha, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana, Turquia, Uruguai e Venezuela.