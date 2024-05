De La Peña: doações para o RS se tornaram disputa pelo monopólio do bem

Durante a catástrofe que o Rio Grande do Sul enfrenta, brasileiros se solidarizam em ajudar as vítimas das enchentes. Helio de La Peña, colunista do UOL, enalteceu a empatia da população, mas lamentou a disputa pelo monopólio do bem que se criou nas redes sociais.

Para Helio, o momento 'formou fiscais das doações', já que virou clichê reclamar de quem mostra estar ajudando. "A pessoa ao invés de correr para os Correios com seus donativos, corre para seu celular para falar de quem está fazendo alguma coisa. Está aí uma ótima forma de aparecer: ajudando. Inclusive, é um ótimo exemplo."