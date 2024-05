MC Mari brinca e faz promessa: 'Se eu sair, vou levar tudo embora'

Ela ainda alfinetou o adversário, que a colocou na berlinda: "E outra, Kaio, se eu ficar, tu não dorme amanhã, não! Vou ficar [gritando e batendo palma]: 'selva'. Foi maior o susto [com a comemoração de Kaio da Prova da Virada] do que com o colar [para ela ir à berlinda]".

Mari insistiu em roubar alguma coisa de cada Conquisteiro e até citou exemplos: "Olha quantos processos vou carregar... vai sumir brinco de Geni, vai sumir brilho de Edlaine, vai sumir tênis e camisa de Kaio".

ENQUETE UOL - A Grande Conquista: Quem você quer fique na 2ª Zona de Risco? Any Record/Edu Moraes Brenno Edu Moraes/RECORD MC Mari Record/Edu Moraes

