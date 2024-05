Rafa Justus tem peças de luxo que custam até R$ 48 mil; confira

Rafa posou com uma bolsa Prada disponível pelo valor de R$ 11.500 no site da multimarcas Farfetch.

Sandália da Valetino: em agosto de 2023, Roberto Justus publicou em seu Instagram uma foto com a filha Rafaella Justus, em que ela aparece usando um vestido de lantejoulas da marca Dress to Population, que custa R$ 3 mil, e sandália preta com spikes da marca Valentino, de R$ 6 mil, além de uma bolsa da grife Chanel, avaliada em R$ 48 mil.

Colar Van Cleef & Arpels: na festa em que celebrou seus 14 anos, Rafa apostou em um pingente Vintage Alhambra da label francesa é toda moldada em Ouro rosa 18 quilates, Madrepérola e pode ser encontrada no site da joalheria por R$ 18.600.

Bolsa da Prada: em 2023, Rafaella Justus foi com a mãe, Ticiane, em um dos shows em São Paulo da turnê do Coldplay, onde usou uma bolsa da Prada, no modelo Cleo, encrustada de cristais, avaliada em R$ 23 mil.