Monique Alfradique quebra o silêncio sobre contas hackeadas: 'Preocupada'

Monique Alfradique, 38, foi alvo de crime cibernético na noite de ontem. A atriz teve sua rede social invadida por hackers e precisou tomar devidas providências para tentar recuperar seus acessos.

O que aconteceu

Em conversa com a jornalista Fábia Oliveira, a atriz falou sobre o ocorrido: "Estava em uma chamada quando a ligação caiu e fiquei sem sinal, abri o WhatsApp e tinha sido desconectado. Em seguida, abri o Instagram e me deparei com a mesma mensagem. Fiquei totalmente incomunicável".

Como conseguiu avisar amigos e familiares sobre o ataque: "Por sorte, lembrei da conta do perfil do Beach Life, programa que estou gravando, e consegui falar com minha amiga sobre isso que estava acontecendo. Então, concluímos que eu havia sido hackeada, porque não tive mais acesso a minha conta e começaram a divulgar conteúdos duvidosos, que eu jamais divulgaria".