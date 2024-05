Julio Cocielo: Justiça absolve youtuber de acusações de racismo

Procurada pela reportagem, a defesa do youtuber afirmou que prevaleceu a "liberdade de humor".

Ao final do processo, foi devidamente absolvido, prevalecendo a liberdade de humor e de expressão, garantias inerentes a um estado democrático de direito. Cury e Cury Sociedade de Advogados

O caso

As polêmicas de Cocielo com racismo vieram à tona com "piada" sobre o atacante francês Kylian Mbappé. O youtuber publicou no Twitter que o atleta "conseguiria fazer uns arrastões top na praia". O comentário foi feito durante a partida entre França e Argentina pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2018.

Diante da repercussão negativa, o influenciador apagou a mensagem e pediu desculpas. Cocielo divulgou um vídeo chamado "Ignorância"; nele, disse se sentir envergonhado por ter decepcionado sua mãe e agradeceu a quem o ajudou a entender questões como racismo institucional e racismo velado.