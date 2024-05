Atriz de série teen diz que homens coadjuvantes recebiam mais por episódio

A atriz Sasha Pieterse, 28, revelou que os homens coadjuvantes de "Pretty Little Liars" recebiam mais por episódio, apesar da série teen ter cinco protagonistas mulheres.

O que aconteceu

Sasha contou que, inicialmente, os atores ganhavam mais do que as mulheres por episódio. No podcast Pretty Little Liars: True Crime, comandado pelas também atrizes da série Tammin Sursok e Lindsey Shaw, Sasha comentou sobre a disparidade salarial ao ser questionada.

"Essa é uma coisa justa e injusta", começou ela. "Eu não acho que eles ganharam mais no total (da série), mas por episódio, sim", afirmou.