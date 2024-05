Ator diz que vive em casa assombrada e que fantasma roubou lingeries

Rafe Spall, 41, participou do podcast 'Where There A Will, There's A Wake', e por lá, relatou experiências paranormais vivido pelo pai, Timothy Spall, que viveu o personagem Pedro Pettigrew/Rabicho na franquia Harry Potter.

O que aconteceu

De acordo com Rafe, Timothy e a mãe Shane acreditavam viver em uma casa mal-assombrada.

Além disso, o fantasma que lá habitava chegou a roubar a lingerie de Shane.