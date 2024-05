Versão original da novela 'Escrava Isaura' estreia em canal gratuito

"Escrava Isaura" será exibida de segunda a sexta às 20h. Aos finais de semana, o canal exibirá uma maratona com todos os capítulos da semana.

A história é uma adaptação do romance de Bernardo Guimarães e retrata a paixão obsessiva de Leôncio (Rubens de Falco) por Isaura (Lucélia Santos), uma mulher escravizada e criada como moça da corte. A novela ganhou um remake em 2004 na Record.

No X (antigo Twitter) os telespectadores comentaram a estreia de "Escrava Isaura" no Viva Fast 70. "Vale a pena conferir essa novela. Assisti no ano passado pela primeira vez e curti", comentou uma internauta. "Acabei de assistir o primeiro capítulo de 'Escrava Isaura' no Viva Fast 70 no Globoplay. Se fosse hoje na tv esse capítulo flopava desgraçadamente. Não acontece nada para um capítulo que supostamente pretende conquistar o telespectador", analisou outro.

