Unhas pretas e make verde: Rambo explica sua história e origem de nome

Segundo ele, sua mãe filtrava os amigos que ele poderia ter. "Não podia falar palavrão", lembra. "[Na adolescência] Começaram a pegar muito no meu pé e dos meus amigos".

O divisor de águas para o Conquisteiro foi quando assistiu aos filmes da série "Rambo" e viu que o personagem também era perseguido. Ele passou a treinar, competir em esportes e até em combates "vale-tudo", lembra. "[Rambo] me inspirava a ser forte", disse. "E o Rambo, no final do filme, está solitário porque a cidade não aceita ele [...] Comecei a criar uma superação em mim porque vi que a sociedade lá fora era muito feia".

Ele também contou que não consegue entender o preconceito racial, uma vez que seus pais o criaram em um "berço sem preconceitos". "Na minha banda, a maioria sao baianos, cabelo afro?", disse, sobre o grupo em que toca pop, rock e brasilidades.

Por conta de suas diferenças, Rambo diz que chegou a ser ameaçado com uma arma pelo pai de uma namorada que teve, que não aceitava o relacionamento dos dois. O motivo, segundo Rambo, era ele ser modelo. Na época, a namorada chegou a ser expulsa da própria casa, conta.

Rambo diz levar sua filosofia e personalidade para o reality — incluindo a região dos olhos marcadas com tinta verde e as unhas pintadas de preto, que costuma usar fora do reality como uma forma identitária. "Eu meio que deixei acontecer", disse. "Por isso que tenho esse mundo paralelo, que eu vivo e enxergo o que as pessoas são e não concordo".

Ele acrescentou que entrou no reality para passar uma mensagem de "positividade" e "superação" — embora, dias antes de A Grande Conquista 2, tenha sido diagnosticado com dengue, o que quase o deixou de fora do programa.