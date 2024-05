Ex-BBB Ariadna Arantes diz que está com depressão: 'Um desafio'

Ariadna Arantes, 39, usou suas redes sociais hoje para desabafar com os fãs e contar que recentemente, foi diagnosticada com depressão.

O que aconteceu

Vai completar 40 anos: "Oi, meus amores! Vocês sabem que ultimamente tenho feito vídeos falando sobre muitas coisas que eu vivenciei nos meus 40 anos. Daqui a 11 dias estou completando 40 anos. E não é fácil vir aqui falar o que eu tenho para falar hoje porque quando a gente fala sobre o que a gente viveu... Falar sobre um diagnóstico que você recebe, tão recente, não é fácil".

Quadro depressivo: "Até porque eu sempre tive um pouco de pré-conceitos com esse tema e vou me esforçar ao máximo para falar sem o roteiro que escrevi. Recentemente eu fui diagnosticada com um quadro depressivo, e antes disso, dois anos atrás, no último Rock in Rio, eu tive minha primeira crise de pânico. Eu sempre fui uma pessoa saudável em todos os sentidos, então foi estranha para mim aquela sensação".