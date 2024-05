Após casamento fubango de rival, Cida dá a volta por cima com striptease

No capítulo de 'Cheias de Charme' desta terça-feira (21), Conrado diz sim e se casa com Isadora. Cida se demite no meio da festa e vai embora de limusine, ovacionada.

Empreguetes planejam show no condomínio. Sônia reclama e Ernani a aconselha a esquecer Cida. Convidados largam festa e vão até show. Chayene descobre show das Empreguetes no condomínio durante ensaio.

Convidados veem slideshow com fotos dispensadas por Ariela e Isadora. Chayene invade show com trio elétrico. Elano chega em casa e descobre que Cida vai morar com eles. Isadora reclama de casamento e Conrado dorme.