Kate Middleton retorna às atividades reais após o diagnótisco de câncer

Kate Middleton, 42, retornou aos deveres reais do lado do príncipe William, 41, desde que anunciou o diagnóstico de câncer, em março.

O que aconteceu

A princesa de Gales atuou ao lado do marido na Semana de Conscientização sobre Saúde Mental. Um vídeo lançado nas redes sociais destaca os desafios da saúde mental enfrentados pelos agricultores britânicos, marcando a atualização do projeto desde o anúncio do diagnóstico de Kate.

Kate escreveu um texto com o príncipe de Gales. "Nesta Semana de Conscientização sobre Saúde Mental reunimos o inspirador Sam Stables de We Are Farming Minds e o brilhante agricultor Will para um filme muito especial". "Passando um dia juntos na fazenda de Sam em Hereford, eles conversaram sobre saúde mental na comunidade agrícola, como encontrar apoio e sobre a Estratégia de Saúde Mental do Ducado da Cornualha".