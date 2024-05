Esposa de Tony Ramos detalha quadro de saúde do ator após 2ª cirurgia

Tony Ramos, 75, apresentou uma "importante melhora na evolução do quadro clínico" após realizar a segunda cirurgia no cérebro no último domingo (19), devido a um sangramento intracraniano.

O que aconteceu

A esposa do ator, Lidiane Barbosa, deu mais detalhes sobre o quadro de saúde do artista. Ela falou durante o Encontro com Patrícia Poeta (Globo), na manhã de hoje.

Recuperação: "Bom dia, Patrícia! Bom dia a todos. Eu estou aqui no hospital junto com o Tony. O Tony está bem. Essa segunda intervenção que ele sofreu foi muito rápida, muito precisa. Graças a Deus ele já está lúcido, só não está saindo da cama, tem que ficar deitado horizontalmente para ficar tudo no lugar".