Gracyanne conta o que tem feito para se reerguer após separação de Belo

Gracyanne Barbosa, que se separou do ex-marido, Belo, recentemente, contou o que tem feito para superar a fase difícil.

O que aconteceu

A modelo fitness comentou ao que está recorrendo para se reerguer. "Me aproximei mais de Deus, busquei ajuda, estou sempre rodeada de amor, focando no meu trabalho e projetos, passei a ouvir mais músicas/reflexões. Estou tentando manter o equilíbrio psicológico e assim, seguir com os meus propósitos!", disse ela, respondendo fãs no Instagram.

"Separação, enchente no RS e outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Se eu ficar parada me lamentando a cabeça pira!", acrescentou.