Garotin de São Gonçalo lança álbum com R&B consciente e homenagem a Vini Jr

Sobre a conexão do grupo ser "algo divino", a referência não é à toa. O trio é nascido e criado na cidade de São Gonçalo (RJ), município considerado o mais evangélico do Brasil pela quantidade de igrejas que existem na região. Com a forte presença evangélica nas favelas, a igreja acaba sendo o marco zero da trajetória de grandes artistas —história compartilhada com grandes nomes mundialmente conhecidos como Stevie Wonder, Beyoncé e Whitney Houston.

Com Os Garotin não foi diferente. Eles mencionam que grande parte de suas referências vieram primeiro da música gospel. Além de enxergarem a igreja com um corpo que promove iniciativas onde o Estado brasileiro não atua, veem o espaço ainda como um verdadeiro laboratório musical, já que gera a oportunidade de músicos iniciantes se desenvolverem e se sentirem motivados para tocarem em cultos aprendendo também com os mais velhos, que fazem questão de passar seu conhecimento para que a evangelização por meio da música continue acontecendo.

"Normalmente, o músico quando tá começando não tem oportunidades de se apresentar em barzinhos e casas de shows. Enquanto isso, na igreja, o jovem tá tocando no culto no mínimo quatro vezes por semana e isso estimula a estudar porque ele sempre vai ter lugar pra se apresentar. Eu aprendi a cantar no microfone e tocar bateria na igreja e isso potencializou o meu conhecimento musical"

Cupertino

Os artistas também mencionaram a influência do funk e do samba, ritmos muitos presentes na favela de São Gonçalo. Essas vivências são citadas na faixa "Violão Amarelo", que resgata não só o aprendizado musical deles como também as dificuldades que enfrentaram e enfrentam por conta das mazelas sociais e raciais enraizadas no Brasil. Leo Guima aponta que não teria como não abordar essas questões no disco, pois elas também atravessarem o seu cotidiano assim como de vários jovens pretos periféricos.