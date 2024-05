Ator diz ser autocancelado após defender patriarcado e pena de morte

Conhecido pelo seu trabalho ainda criança em "Os Batutinhas", Bug Hall, 39, diz ser autocancelado após defender patriarcado e a pena de morte.

O que aconteceu

Em suas redes sociais, ele faz a descrição sobre ele. Hall afirma ser defensor do patriarcado, moralismo medieval e da pena de morte, tanto para pedófilos quando para quem quer fazer aborto.

Ele chegou a ter a conta no X, antigo Twitter, bloqueada após defender castigos fisicos em crianças. No post, ele foi acusado de abuso infantil. "Punimos severamente em minha casa por comportamento inaceitável. A punição começa por volta dos dez meses. Antes da idade da razão, é uma justiça corporal/retributiva imediata", escreveu ele. Hall também foi bloqueado por posts com conteúdos homofóbicos e machistas.