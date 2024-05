Valentina Luz encerra noite de sábado do C6 Fest com energia e bom gosto

Valentina Luz é um sopro de vitalidade na cena eletrônica brasileira. Aos 27 anos, há algum tempo ela vem construindo seu nome através de sets que fazem uma saudável costura de techno, funk e sons um pouco mais experimentais.

A força de Valentina não está apenas no fato de ser uma mulher trans preta, mas pela energia e precisão com que conduz uma pista de dança, como vimos na madrugada de domingo (19) no palco Pacubra, do C6 Fest.