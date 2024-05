Romance sem sexo, drama familiar: como novelas turcas conquistam o Brasil?

Um dos sucessos mais recentes, "Yargi" superou "Renascer" no Emmy 2023 e levou o título de melhor novela do mundo. Outras tramas citadas por telespectadores ouvidos por Splash são "Esqueça-me se Puder", "O Preço da Paixão", "Amor Proibido" e "Mãe". Todas com capítulos que duram

Com o sucesso, fãs passaram a acompanhar também os atores das produções. Recentemente, o ator Cam Yaman causou tumulto ao desembarcar no Brasil no ano passado. "Os atores e as atrizes trabalham muito bem. Pense num lugar para ter homem bonito (risos). Brincadeiras à parte, as novelas são ótimas. Só da raiva quando ficam na metade. 'Amor e Honra' parou no melhor momento", afirma Silvia Jose, fã das novelas turcas.

Afinal, por que fazem tanto sucesso no Brasil?

O sucesso pode ser explicado pela base estrutural das novelas: o folhetim e o melodrama, além de misturar amor, questões morais, éticas, íntimas e ação, opina Mauro Alencar. Para o especialista, elas se assemelham às produções mexicanas, "ainda que a composição de suas personagens invista em uma construção de personagem intimista, no complexo comportamento emocional do ser humano."

Não é incomum investirem no forte componente sexual, mas normalmente com viés romântico: a mulher passando por trauma e superação através do amor e o homem (violento) com rendição no final. Essa chave dramática, aliás, tem ampliado a popularidade das produções turcas pelo mundo.

Mauro Alencar

Para os fãs, um ponto é importante: "as novelas turcas não têm conteúdo sexual apelativo". É o que diz Cintia da Mata, 38, que gosta de assistir com os filhos, um rapaz de 15 e uma menina de 11, em Itiquira (MT). "Retratam o amor e a família dentro da cultura deles, e algumas retratam a violência contra a mulher... Gostei de 'Esqueça-me se puder' pelo humor, drama e romance, além de 'A Escolhida' por tem muito barraco".