Nas facetas de roqueiro e trovador, Jair Naves leva rock em português ao C6

De lá para cá foram mais três álbuns solos, o último em 2022, "Ofuscante a Beleza que Eu Vejo", que não teve seu repertório muito contemplado na apresentação no festival. Na verdade, os fãs puderam assistir a uma recapitulação da carreira de canções com letras espertas e reflexivas. E a performance do cantor e compositor no Ibirapuera acabou realmente ganhando uma aura de final de um ciclo.

Jair Naves em um dos palcos do C6 Fest neste domingo (19) Imagem: Marcio Mercante/Divulgação

Jair lançou neste mês um novo single, "Névoas". A canção é puro Jair Naves, com sua letra apontando para a fragilidade humana, as questões existenciais e a inserção do desconhecido que marca todo o trabalho do compositor.

Mas é preciso reconhecer que "Névoas" é um pouco mais melódica do que o habitual. Seria essa uma dica do que vai estar no álbum que ele pretende lançar ainda este ano? No palco do C6, a plateia ganhou a convicção de que ele não precisa mudar seus caminhos musicais para agradar. O rock em português bem agitado que ele produz tem um lugar único na cena. Nas narrativas poéticas, nada é fácil, a trilha é espinhenta e as recompensas quase nunca aparecem no final.

Jair Naves fez uma apresentação de 40 minutos no C6 Fest Imagem: Marcio Mercante/Divulgação

Foi um show curto, de 40 minutos, que não conseguiu contemplar toda a sua produção solo, que inclui também os álbuns "Trovões a Me Atingir" (2015) e "Rente" (2019), para boa parte da crítica seu melhor trabalho, mesmo com os vários prêmios recebidos por "Ofuscante a Beleza que Eu Vejo". Jair Naves fica no meio do caminho entre o roqueiro e o trovador, mas poderiam ser até mais facetas do artista, porque em todos os momentos fica evidente a preocupação intelectual e sentimental que ele dedica à escrita das canções.