Luccas Carlos diz que Iza estava em seu show há dez anos: 'Fecha comigo'

Trabalho com Luisa Sonza. Luccas Carlos é um dos compositores de INTERE$$SEIRA e Mulher do Ano XD de Sonza. "Eu estava mais próximo da Luísa na época, por conta do relacionamento com Vitor (Vitão). A gente se conheceu, bateu, e rolou de fazer."

Luccas Carlos entraria em um reality show? O cantor expôs o interesse, mas também o receio. "Nos últimos dias eu estava pensando se eu entraria em algum. Se eu penso legal, não entraria, mas fico experimentando, tipo o lance do Encontro às Cegas no canal Aqueles Caras. Tô começando a ver essas coisas, me ver como um participante."

Focado no lançamento do próximo disco. Luccas Carlos não está conseguindo escrever para outros artistas, mas diz gostar da experiência. "É muito maneiro você ver sua arte, seu jeito de cantar replicado por outra pessoa."

A homenagem ao cantor e compositor Cassiano contou com a presença de Preta Gil, Francisco Gil, Negra Li e Liniker. "Cassiano é um cara que a gente tem muito respeito, é uma 'responsa'. Estar com essas pessoas, com a banda. É uma honra. Foi uma expectativa muito grande e superou todas."