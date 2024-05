Herdeiro legítimo do pós-punk, fúria do Squid explode em êxtase no C6 Fest

Squid é um legítimo herdeiro do pós-punk popularizado por nomes como Gang of Four, Wire e Killing Joke, e que hoje ganha nova vida através de bandas como Idles, Fontaines DC e Parquet Courts.

A banda Squid se apresentou neste domingo (19) no C6 Fest Imagem: Marcio Mercante/Divulgação

A apresentação é baseada no segundo disco, "O Monolith" (2023). "Swing (In a Dream)" dá o início e resume bem como são construídas boa parte das músicas da banda, com uma tensão rítmica que vai crescendo aos poucos.

Já "If You Had Seen the Bull's Swimming Attempts You Would Have Stayed Away" mostra um Squid mais livre, desconstruindo padrões e se aproximando da experimentação de bandas como Sonic Youth.