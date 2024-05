Cat Power usa piada histórica do rock e recria show de Bob Dylan no C6 Fest

Vale explicar. Embora o título da gravação se refira a um teatro londrino lendário, essa informação foi um erro das pessoas que produziram as primeiras edições piratas do show. Na verdade, a apresentação que está no disco aconteceu num teatro em Manchester, o Free Trade Hall. O equívoco virou uma piada na história do rock. Mas, para gravar o disco desse projeto, a cantora embarcou na brincadeira e decidiu ir mesmo à casa londrina.

Imagem: Micaela Wernicke/UOL

O show original flagra um período conturbado na carreira de Dylan, um momento que praticamente mudou o rock'n'roll. Naquela época, Dylan estava abandonando a música folk na qual já tinha se tornado um rei, deixando de lado o violão e a gaita para assumir a guitarra e levar suas canções ao mundo do rock. Muita gente não gostou, mas Bob Dylan é um gênio, um cara que ajudou a formar essa coisa chamada rock. Impossível ser criticado.

No show, registrado no ano passado no álbum "Cat Power Sings Bob Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert", Cat Power manteve a ordem das músicas apresentadas no concerto original. Por isso ele é dividido em duas partes, uma ideia de Dylan para simbolizar sua transição do folk ao rock. A primeira parte é acústica, onde ela se apresentou com mais chance de mostrar sua voz afinada, e depois veio uma segunda parte elétrica, com guitarras assumindo o comando.

Pena que, para fazer o show caber na grade do festival, ela tenha cortado várias canções da parte acústica. Mas mesmo com essa redução o repertório é extraordinário.

Qualquer crítico musical fica sem alternativas diante deste show. Cat Power é uma figura magnética no palco, tem carisma e talento. E é essa mulher que se dedica a um repertório que não é simplesmente um punhado de canções de Dylan. O show é alimentado por músicas que ele escreveu e gravou na primeira metade da década de 1960, que é simplesmente o grande período criativo de Dylan. É a fase de sua carreira cultuada por milhões de fãs em todo o planeta.