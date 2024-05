Black Pumas faz show mágico e colorido, digno dos criadores de 'Colors'

Já eram 20h de sábado (18), quando Eric Burton e Adrien Quesada subiram ao palco para marcar cada uma das 5.000 pessoas da arena. A decisão genial do festival de transformar a face norte do palco externo do Auditório Oscar Niemeyer em um telão gigante, potencializa todas as sensações e cores da apresentação.

O duo Texano jogou no seguro. Apresentaram de forma muito inteligente uma mistura de músicas do seu primeiro e já consagrado álbum, também batizado 'Black Pumas', de 2019, e as músicas mais ouvidas do último álbum, 'Chronicles of a Diamond'.

Viajando entre o rock n' roll, o blues e a soul music de maneira tão natural que mal se nota a passagem de um gênero para o outro, a sinergia entre Eric, Adrian e a banda é invejável.