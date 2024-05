C6 Fest: Ame ou odeie, Paris Texas ao vivo é simplesmente inesquecível

Esquisito, sujo, sofisticado, pop. Tudo é muito contraditório quando se trata de Paris Texas. A dupla norte-americana formada por Louie Pastel e Felix, amigos de faculdade, tem um pé no rock, no jazz, no punk e na música eletrônica mais extrema.

Seu rap é corrosivo e agressivo, como uma banda de punk com base de jungle, o pai do drum'n'bass. Uma viagem que muda de ritmo e curso a cada música.

Os acordes soam dissonantes como um solo de baixo de Sid Vicious. É rap punk para novas formas de pogo. Para se ter uma ideia do clima, "Everyone Is Safe Until..." , um dos hits da dupla, que se apresentou com um DJ que também cantava e pulava sem parar, é uma música tensa que fala sobre uma tentativa de assassinato do cantor.