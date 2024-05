'Pix na mão, cueca no chão': prostituto faz fetiches por mil reais a hora

Atendo mulheres em decorrência do avanço das minhas redes sociais. A mulher não é ensinada a entrar num site de acompanhantes e buscar um profissional para satisfazê-la, mas quando ela está correndo o feed no Instagram e aparece um prostituto engraçado, bem-humorado e transmite essa confiança, gera o interesse.

Seu lema é: "Pix na mão, cueca no chão". "Não tem essa de 'só faço com um tipo de mulher'. Gosto de mulher, e me pagando, tudo certo."

Criador de Conteúdo

Gabe Spec também é um nome famoso nas plataformas online que vendem conteúdo adulto. Com gravações semanais, ele alimenta seus assinantes quase que diariamente com vídeos sexuais gravados com diferentes parceiras.

Gabe Spec durante gravação de conteúdo adulto Imagem: Andre Porto/UOL

Entre seus conteúdos, há também nomes famosos do ramo, como Andressa Urach. Segundo conta, a atriz foi muito profissional e, ao relembrar das gravações, diz que tudo foi muito sério, principalmente o trato com Arthur Urach, filho de Andressa.